Daniel Erthal vende cerveja em ruas no Rio - Reprodução do Instagram

Daniel Erthal vende cerveja em ruas no RioReprodução do Instagram

Publicado 03/01/2024 12:06 | Atualizado 03/01/2024 12:34

Rio - Conhecido por seu trabalho em novelas, Daniel Erthal, de 41 anos, decidiu empreender e, agora, vende cerveja em uma carrocinha pela ruas do Rio de Janeiro. No Instagram, ator compartilhou vídeos e fotos do seu trabalho durante o Réveillon na praia de Copacabana e disse que ficou na atividade até às 6h do dia 1 de janeiro.

fotogaleria

"Fizemos história. Só o 'Cabeludo' tinha a gelada. É sobre empreender, botar a cara, aqui não tem vítima, tem herói", escreveu ele, que também agradeceu as pessoas que compraram cerveja com ele em outra publicação. "Obrigada a todos que passaram na Ilha. Quem não foi e mandou mensagens de carinho também. Valeu por uma ampola vendida. Muito amor por tudo o que está acontecendo. É só o começo", disse Daniel em um trecho.

Micael Borges, que interpreta Jefinho Sem-Vergonha em "Fuzuê", da TV Globo, elogiou o colega. "Muito amor pelo seu corre irmão", comentou. "Vamos Lobo Velho", afirmou Thierry Figueira.

Daniel tem uma extensa carreira na televisão. Entre os trabalhos do ator na TV Globo estão: "A Cor do Pecado" (2004), "Malhação" (2005), "Belíssima" (2006), "Eterna Magia" (2007), "Rock Story" (2017) e "Cara e Coragem" (2022).







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Daniel Erthal (@erthalera)







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Daniel Erthal (@erthalera)