Rio - Melody, de 16 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para compartilhar alguns vídeos em que aparece cantando sucessos diversos, e acabou dividindo opiniões na web. A artista, que divulgou os registros através dos stories do Instagram, garantiu inúmeros elogios dos internautas, mas, também, duras críticas à sua técnica vocal.

"Ela canta muito bem!", declarou um usuário ao ver os registros da artistas, republicados por perfis de entretenimento no Instagram. "Ela está melhorando", opinou outro sobre a evolução artística de Melody. "Eu sempre falo, ela tem a voz bonita, mas os ritmos de música que ela canta, não combinam com a voz dela! Quem já viu ela cantando músicas internacionais mesmo, vai ver como a voz dela é perfeita!", garantiu uma terceira.

Apesar dos elogios, vários outros usuários pontuaram a dificuldade de compreender o que a jovem diz nas músicas que canta. "Ela precisa de uma fonoaudióloga, isso sim! Não dá para entender nada do que ela canta", disparou um internauta. "Só tem que parar de cantar pelo nariz, [fazer consultas com um fonoaudiólogo], e [ter aulas com] um professor de canto ajuda, mas ela não quer", alegou outra. "Se ela cantar o show todo assim forçando, vai faltar ar e ela morre", pontuou ainda uma usuária, indignada com os vocais da cantora.