Jade Picon leva caldo na praiaReprodução/Instagram

Publicado 03/01/2024 13:26 | Atualizado 03/01/2024 13:41

Rio - Jade Picon, 22 anos, gravou um vídeo sensualizando ao sair do mar e foi surpreendida por uma onda que a derrubou. O "caldo" não tirou a atriz do sério e, com bom humor, ela compartilhou com os seus seguidores o momento nesta quarta-feira, 3.

"2024 chegou com tudo", escreveu ela na legenda do Instagram. "Linda até levando caldo", escreveu uma fã. "Quem cai levanta, hahahah! Bora Jade! Rumo a 2024", disse outra seguidora.