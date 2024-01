Marcelo Marrom usou as redes para informar que sua sobrinha foi encontrada - Reprodução/Instagram

Marcelo Marrom usou as redes para informar que sua sobrinha foi encontradaReprodução/Instagram

Publicado 03/01/2024 16:00

Rio - O humorista Marcelo Marrrom já começou 2024 passando por um susto. Nesta quarta-feira (03), o famoso virou notícia ao pedir ajuda à web para reencontrar sua sobrinha, Laís, que estava desaparecida desde o dia anterior. Felizmente, poucas horas depois de ter divulgado o caso, a jovem foi encontrada.

fotogaleria

"Amigos, minha sobrinha, Laís, desapareceu ontem (02/01) por volta das 10 horas na Zona Leste de São Paulo. Se você tem alguma informação, entre em contato", apelava a legenda da postagem original, que foi apagada após Laís ter retornado aos braços da família. Além dos fãs do artista, celebridades como Adriane Galisteu e Mariana de Belém tinham se solidarizado com a situação nos comentários do post. "Como assim? Meu Deus", se preocupou a apresentadora do reality 'A Fazenda'. "Tô compartilhando. Vai dar tudo certo, querido", garantiu a filha da cantora Fafá de Belém.Com o reaparecimento de Laís, o humorista atualizou o estado da sobrinha em seus stories e em seu perfil do Instagram. "Encontramos a nossa Laís! Ela está bem e em segurança com a família! Obrigado a todos que compartilharam e mandaram boas energias", agradeceu. No post, Marcelo também reutilizou a foto fornecida para identificação da jovem, agora indicando que ela havia sido encontrada.Internautas comemoraram a solução do caso na nova publicação: "Que bom!!!", exclamou a atriz Samara Felippo. "Benzadeus, amigo!", celebrou a atriz Dadá Coelho. "Me emocionei com você no jornal. Que bom que foi encontrada", afirmou uma pessoa. "Que susto, mano! Graças a Deus", disse outra. "Notícia boa! Feliz 2024 pra você e sua família, amigo", desejou uma terceira.