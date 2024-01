Shantal se surpreende com barriguinha da gravidez - Reprodução / Instagram

Publicado 03/01/2024 16:40

Rio - Shantal Verdelho, de 34 anos, mostrou nesta quarta-feira (3), a evolução da sua barriguinha da terceira gravidez. A influenciadora, que está à espera do seu terceiro filho com Mateus Verdelho, de 40, compartilhou um vídeo de top e calcinha e comentou sobre as mudanças do corpo.



"Olha a barriguinha! Engraçado, a minha barriguinha está aqui embaixo, né? Não é uma barriga alta, é uma barriga baixa. Estou me achando toda estranha, são muitas mudanças", disse ela.