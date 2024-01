Daniel Erthal - Reprodução/Instagram

Publicado 03/01/2024 17:21 | Atualizado 03/01/2024 17:37

Rio - Daniel Erthal apareceu nas redes sociais nesta quarta-feira (03), para agradecer o apoio do público e o aumento no número de seguidores em seus perfis nas redes sociais, desde que foi visto vendendo cerveja na calçada de Copacabana, durante a virada do ano.

O rapaz, conhecido por ter atuado em 'Malhação', em 2005, tinha 83 mil seguidores e até o momento está com 140 mil. "Agradecimento a todos vocês que começaram a me seguir, cada mensagem de carinho, de apoio, todas as plataformas que me deram matéria, todo mundo, estou muito feliz e grato com tudo que está acontecendo", disse ele.