Viih Tube - Reprodução / Instagram

Publicado 02/01/2024 16:50 | Atualizado 02/01/2024 16:50

Rio - Viih Tube, de 23 anos, compartilhou nesta terça-feira (2), com seus seguidores do Instagram, uma montagem sem filtro, com frente e verso do seu corpo em que aparece de top e calcinha para se incentivar com a nova meta para este novo ano.

fotogaleria

"Vocês também fazem foto do corpo de vocês no dia 1 de janeiro com a promessa de que esse que esse ano vai?", disse ela.



A influenciadora deu à luz a filha Lua de Felice, em abril de 2023, fruto do seu relacionamento com Eliezer.