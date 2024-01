Bella Campos posta foto de biquíni e recebe elogios de seguidores - Reprodução

Publicado 02/01/2024 22:41

Rio - Bella Campos compartilhou, nesta terça-feira (2), uma sequência de fotos de biquíni enquanto aproveita sua viagem na Bahia e recebeu uma chuva de elogios de seus seguidores. A atriz, inclusive, chegou a ficar entre os assuntos mais comentados no X, antigo Twitter.

"Axé, mamãe Bahia", escreveu Bella na legenda da publicação. Nos comentários, famosos e anônimos reagiram aos cliques da artista. "Meu Deus", disse Luísa Sonza. "Eita ferro", comentou Alice Wegmann. "Linda demais. Maravilhosa", afirmou um seguidor.

Já no X, antigo Twitter, o nome de Bella entrou para os "Trendings Topics", assuntos mais comentados da rede social. "A mulher mais bonita do Brasil com certeza é a Bella Campos", relatou um internauta. "O tanto que essa Bella Campos é bonita não está escrito", afirmou outra.