Rafa Kalimann desabafa após ter Instagram hackeadoReprodução / Instagram

Publicado 02/01/2024 21:36 | Atualizado 02/01/2024 21:37

Rio - Rafa Kalimann, de 30 anos, falou na noite desta terça-feira (2), no Stories do Instagram, sobre ter tido seu Instagram hackeado. No vídeo, a influenciadora conta que foi a primeira vez em dez anos que isso aconteceu e relata como recebeu a notícia.