Rafa Kalimann recupera conta do Instagram após ser hackeada e faz apelo aos internautas - Reprodução / Instagram

Rafa Kalimann recupera conta do Instagram após ser hackeada e faz apelo aos internautas Reprodução / Instagram

Publicado 31/12/2023 10:56 | Atualizado 31/12/2023 11:30

Rio - Rafa Kalimann, de 30 anos, conseguiu recuperar o acesso a sua conta do Instagram com mais de 21 milhões de seguidores na manhã deste domingo (31). A ex-BBB apareceu no Stories para avisar que está tomando as medidas cabíveis após esse susto. O hacker arquivou todas as fotos da influenciadora e postou mensagens ameaçadoras para ela.

fotogaleria

"Só pra falar que consegui minha conta de volta, ainda não sei dar detalhes de nada. Hackearam minhas coisas essa noite, apagaram tudo do insta, acessaram outras redes, fotos e etc. O importante é que já estão comigo de novo, graças a Deus e já estou tomando as medidas cabíveis", informou aos seguidores em um post."Já está comigo de volta. Não denunciem a conta", disse.No X, antigo Twitter, Rafa se desesperou com o ocorrido, quando ainda não tinha acesso ao perfil. "Hackearam meu Instagram, apagaram tudo. Já estou cuidando com a minha equipe e já acionamos todas as pessoas possíveis. POR FAVOR NÃO DENUNCIEM LÁ, a chance de eu recuperar a conta é imensa, se for denunciada posso perder".