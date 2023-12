Famosos aproveitam festa de Réveillon juntos - Reprodução / Instagram

Publicado 31/12/2023 07:52 | Atualizado 31/12/2023 07:54

Rio - A festa Borogodó, em Maracaípe, Pernambuco, na noite deste sábado (30), teve a presença de diversos famosos, como Bruna Marquezine, Sasha Meneghel e Gil do Vigor e MC Loma. Juliette, que está acompanhada do namorado Kaique Cerveny, publicou imagens curtindo com seus amigos no Stories do Instagram.