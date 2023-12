Sabrina Sato publicou fotos provocantes na web - Reprodução / Instagram

Sabrina Sato publicou fotos provocantes na webReprodução / Instagram

Publicado 30/12/2023 21:46 | Atualizado 30/12/2023 21:49

Rio - Sabrina Santo roubou a cena ao compartilhar novas e arrasadoras fotos nas redes sociais. Usando um biquíni preto bem sensual, no formato de uma flor nos seios, a apresentadora, que vai passar o Ano Novo na Bahia, deixou todo mundo babando com seu corpão de causar inveja.

Famosos e anônimos lotaram o Instagram da mãe de Zoe com diversos elogios. "Essa mulher é uma das mais gatas do Brasil", disse Nego do Borel. "Maravilhosa", escreveu a mãe da apresentadora. "Afff! Vou já voltar pra academia", brincou uma internauta.