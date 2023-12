Mel Lisboa - Reprodução / Instagram

Mel Lisboa Reprodução / Instagram

Publicado 30/12/2023 18:37 | Atualizado 30/12/2023 18:38

Rio - A atriz Mel Lisboa falou sobre retornar a interpretar Rita Lee, que morreu em maio de 2023, no teatro. A artista, que protagonizou o musical "Rita Lee Mora Ao Lado", de 2014, assumirá uma peça inspirada na primeira autobiografia da cantora, lançada em 2016.

fotogaleria

"Quando eu estava construindo a personagem, foi muito estudo, exaustivo, obsessivo, para poder chegar em um resultado satisfatório. Agora é uma personagem que já está estudada, mas estudo para um determinado trabalho. A gente vai montar a peça em abril, então vai ter que montar tudo de novo, porque vai ser uma peça diferente. Aí eu vou lá, estudar, me preparar", contou Mel à "Quem".

A atriz ainda falou como se sente em relação à se entender como Rita Lee. "Sempre me vejo muito distante dela, é engraçado. Fico muito feliz que as pessoas consigam enxergar a Rita, mas eu sei que eu não sou ela. Meu desafio é sempre tentar não me criticar o suficiente para que eu não ache que eu estou ali ofendendo ela de alguma forma", refletiu.



Mel também fala sobre os aprendizados que ganhou no processo de interpretar a cantora. "Aprendo muitas coisas com ela diariamente. Ela é uma das pessoas mais maravilhosas que eu tive a oportunidade de conhecer, seja pessoalmente ou mesmo no estudo, uma gênia. Me ensina, desde não se levar tão a sério até coisas bem profundas. Eu sou fãzona", revelou.

A artista detalhou como foi ter a presença da própria Rita no musical que protagonizou anteriormente. "Quando ela foi assistir ao espetáculo foi um dos momentos mais importantes, porque a gente fez sem ela acompanhar, então a responsabilidade era muito grande de tê-la na plateia e saber se ela ia gostar ou não", contou. Quando ela subiu ao palco e me olhou nos olhos, não precisava nem falar. Pelo olhar dela, eu falei: 'Eu acho que ela gostou'. Demorei algum tempo para a fichar cair, mas o olhar dela já era muito generoso", contou à "Quem".

A peça, inspirada no primeiro livro autobiográfico lançado pela cantora, ainda não tem previsão de estreia.