Letícia Spiller de biquini de oncinhaReprodução / Instagram

Publicado 30/12/2023 16:28

Rio - Letícia Spiller, de 50 anos, deixou os internautas babando ao postar fotos com biquíni de oncinha no Instagram, neste sábado (30). "Oncinha pintada chegou na morada. Onde é encantada", escreveu na legenda do post.

A atriz está solteira desde o fim do relacionamento, em novembro, com o diretor musical uruguaio Pablo Vares, com quem namorava há sete anos. "Acho que tudo é um ciclo, né? E o que importa é que a gente está bem, que a gente se ama. Acho que o amor, ele se transforma mesmo, sabe? Ele nunca acaba. Ele toma outros lugares na nossa vida", afirmou sobre a separação.