Alexandre Pires Reprodução / Instagram

Publicado 30/12/2023 14:04

Rio - O cantor Alexandre Pires utilizou o Instagram, neste sábado (30), para se pronunciar sobre o show que faria em navio, mas acabou sendo cancelado após um passageiro ter caído no mar . O caso aconteceu no cruzeiro MSC Preziosa, na costa do Rio.

"Meus sentimentos aos familiares e amigos da pessoa que caiu no mar, da varanda de sua cabine, durante o cruzeiro do MSC Preziosa, por volta das 00h30 de hoje (30/12). Peço a Deus que conforte o coração de todos neste momento. Em respeito à vítima e aos trabalhos de resgate, conversamos com a organização e chegamos ao consenso da não realização do show que estava previsto para as 01h. Ainda não havíamos subido ao palco quando esse fato trágico aconteceu", escreveu Pires nos Stories.

O cantor ainda continuou: "Nossa missão é levar alegria e promover a cultura por meio da música, o que não seria possível em razão do ocorrido. Peço desculpas aos fãs pelo cancelamento e a compreensão de todos com a decisão tomada por nós".

Vale lembrar que o navio é o mesmo alugado por Neymar para o evento "Neymar em Alto Mar", e levava 4.300 turistas para acompanhar a passagem de ano na costa do Rio.