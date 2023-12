Nattan aparece chorando na web após cancelar shows por questões de saúde - Reprodução / Instagram

Publicado 30/12/2023 22:29 | Atualizado 30/12/2023 22:42

Rio - O cantor Nattan, de 24 anos, cancelou sua apresentação, no segundo dia da Virada Recife 2024, que acontece no Polo Orla, na Zona Sul do Recife, neste sábado (30), por conta de problemas de saúde. O artista postou uma foto no Instagram usando máscara e chorando. Ele foi substituído por Jonas Esticado.

Nattanzinho também cancelou outra apresentação na praia de Maracaípe, no Litoral Sul de Pernambuco, também neste sábado (30), e foi substituído pela cantora Anitta. Na sexta-feira (29), o artista se apresentou no Réveillon Café de La Music, em Alagoas, e também era esperado para animar o público no Réveillon Arcanjos, mas teve um mal estar e precisou ser substituído por Felipe Amorim.

O artista que canta forró foi o artista do gênero mais adicionado às playlists criadas por usuários no Spotify no Brasil de janeiro a julho de 2023, vencendo a concorrência de Wesley Safadão.