Gabi Martins, Neymar, MC Maneirinho e NegreteReprodução / Instagram

Publicado 30/12/2023 18:39

Rio - O navio do Neymar estava lotado de famosos e deu o que falar. Neste sábado (30), Gabi Martins postou, no Instagram, uma foto ao lado do jogador, MC Maneirinho e Negrete. "Amigos e resenha", escreveu Gabi na legenda da publicação.

Até aí tudo bem, se não fosse pelo fato da foto ser postado pouco tempo depois da Ex-BBB ter levado unfollow de Bruna Biancardi, ex-noiva do jogador. Gabi, por sua vez, continua seguindo a influenciadora na rede social. O motivo do "corte de laços", inclusive, seria o atleta. Isso porque, em um vídeo que circula nas redes sociais, Neymar, cheio de charme, surge chamando alguém para seu camarote no cruzeiro.

Apesar de não aparecer no registro, a pessoa em questão seria a ex-BBB, segundo comentários na internet. "Parece que a Gabi ficou com Neymar no navio", disse uma seguidora. "Era ela que ele estava chamando pra subir pro camarote", escreveu outra.