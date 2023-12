Eduardo Costa - Reprodução / Instagram

Eduardo CostaReprodução / Instagram

Publicado 30/12/2023 16:05 | Atualizado 30/12/2023 16:13

Rio - O cantor Eduardo Costa utilizou o Instagram, neste sábado (30), para compartilhar a morte de seu cavalo, Baruk. O animal era o favorito do artista, que já revelou anteriormente que recebeu oferta de R$ 7 milhões por sua venda. A proposta, no entanto, foi negada.

fotogaleria

"Luto: Infelizmente meu Baruk morreu hoje dia 29/12/2023 ás 23:45. Morreu por rompimento do intestino. Eu estou muito triste gente, nem sei o que dizer. Meu Baruk maravilhoso, muito obrigado amigão, eu amo você", escreveu Eduardo.

Segundo o colunista Leo Dias, a venda do sêmen do animal rendia muito dinheiro ao cantor: cada coleta girava em torno de R$ 10 mil.

Fãs e amigos do artista encheram o post de comentários, em apoio ao cantor. "Poxa, que triste meu Rei, você me falou dele no show de Rianápolis todo orgulhoso do seu amigo Baruk, meus sentimentos, que Deus conforte seu coração e te abençoe sempre", escreveu um seguidor. "Meus sentimentos por que não há coisa melhor que animais, eu choro mesmo não dou conta mas ele está com papai do céu", afirmou outra. "Meus sentimentos, amigo! Triste notícia, força aí!", desejou um internauta.