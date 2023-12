Micael Borges, de 'Fuzuê', curte dia de praia no Rio

Rio - O ator Micael Borges, de 35 anos, aproveitou a manhã deste sábado para curtir uma praia. Ele esteve nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Micael estava acompanhado pelo filho, Zion, de 9 anos, fruto do relacionamento com Heloisy Oliveira. Atualmente, o ator está no ar na novela "Fuzuê", da TV Globo, com o personagem Jefinho Sem Vergonha.

Relatar erro