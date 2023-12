Ana Castela revela desejo de ser pedida em casamento por Gustavo Mioto no show de Katy Perry - Reprodução/Instagram

Publicado 30/12/2023 14:38

Rio - Ana Castela, de 20 anos, e Gustavo Mioto, de 26, alvoroçaram os fãs na noite desta sexta-feira (29), durante um show do cantor em Pipa, Rio Grande do Norte. O casal fez o público dar boas risadas quando a cantora disse que deseja ser pedida em casamento no show da Katy Perry.

Os vídeos do momento viralizaram na web, onde Mioto aparece cantando uma música para Ana e ela dispara: "Quero ser pedida em casamento no show da Katy Perry".



"Engraçado, no final do ano que vem tem show da Katy Perry no Rock in Rio", rebateu o cantor. "Ano que vem é muito cedo. Daqui dez anos, pode. Vai ter igreja só daqui a dez anos", respondeu Ana.