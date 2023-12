Mc Mirella e a filha Serena - Aline Morais / Divulgação

Publicado 30/12/2023 17:43 | Atualizado 30/12/2023 17:44

Rio - MC Mirella emocionou os fãs com fotos inéditas do dia do nascimento de Serena, sua primeira filha com Dynho Alves, que aconteceu no dia 26 de dezembro. Na publicação, feita no Instagram, neste sábado, tem momentos pré e pós-parto.

"A última foto antes de você vir ao mundo. Meu amor incondicional 4 dias da minha pequena Serena. 26/12/2023", celebrou ela.

fotogaleria

Mamãe de primeira viagem, a cantora contou como está a nova rotina de maternidade e falou sobre as madrugadas sem dormir por conta da adaptação da bebê. O papai Dynho Alves tem ajudado bastante Mirella nos cuidados com Serena.

"Não estou dormindo nada, né? Mas para mim é de boa, porque já sou acostumada, mesmo. Gente, sem dancinhas. Estou em casa, não tem como ficar dançando, estou operada. Mas vou tentar aparecer o máximo que der. Estou completamente apaixonada, não consigo largar a neném. Vou falando tudo para vocês. Ela está mamando super bem. Passei essa madrugada dando o peito. Mamou igual a uma bezerrinha", disse ela.