Neymar pede desculpas após ser acusado de ignorar fãs em cruzeiroReprodução/Instagram

Publicado 30/12/2023 20:33 | Atualizado 30/12/2023 20:36

Rio - O cruzeiro do Neymar foi um dos assuntos mais comentados desta última semana do ano. O evento que teve início dia 26 e foi até 29/12, rendeu muitas polêmicas. Muitos fãs reclamou que não receberam atenção do ídolo e não podiam chegar perto dele. Neste sábado (30), o atleta falou sobre o navio e disse ter o máximo que pode para tentar dar atenção os fãs que estão presente.

"Quem diria que eu teria meu nome em um Cruzeiro! Jamais imaginei isso e poder curtir, sentir o carinho das pessoas e ver a minha família se divertindo, realmente foi diferente! Infelizmente não pude atender a todos dos navio mas fiz o máximo que pude. Agradeço a todos o fãs que foram e demonstraram seu carinho por mim. Agradeço a todos os artistas que participaram e deram seu melhor no palco. Quem foi sabe o clima que estava. Pra quem não foi, meus sentimentos", declarou o jogador.

Reclamação dos fãs

A empresária de moda Vannini utilizou as redes sociais para compartilhar que não está satisfeita com a experiência que viveu no cruzeiro do Neymar. A bordo com o filho, mulher reclamou da falta de aparição do jogador e também da presença de crianças no espaço.

"Tudo é em volta dele. Meu filho não come, não dorme, não faz nada em função desse tal de Neymar. Em um evento como esse, ele pelo menos devia ter marcado uma sessão de autógrafo, dado boas-vindas para as crianças. O cara não aparece - só apareceu ontem, no camarote da balada. Nem aí para as crianças, ele está fazendo a festa dele", revelou ela.