Gabriel Medina faz brincadeira sobre ser ’vela’ de Juliette e seu namorado - Reprodução / Instagram

Gabriel Medina faz brincadeira sobre ser ’vela’ de Juliette e seu namoradoReprodução / Instagram

Publicado 30/12/2023 12:09

Rio - Gabriel Medina, de 30 anos, divertiu seus seguidores nas redes sociais, nesta sexta-feira (29), ao posar com Juliette, de 34, e Kaique Cerveny, de 26, namorado da cantora. Ele fez uma brincadeira sobre ser "vela" do casal e fez uma montagem na foto colocando uma vela nas mãos.

fotogaleria

O trio está em Maracaípe, Pernambuco, para as celebrações de Réveillon. Mas não é a primeira vez do surfista e da ex-BBB no local, ano passado os dois passaram a virada juntos.Medina está solteiro desde o fim do casamento com Yasmin Brunet em janeiro de 2022.