Carolina Dieckmann curte passeio com o filho mais velho, Davi - Reprodução Internet

Carolina Dieckmann curte passeio com o filho mais velho, DaviReprodução Internet

Publicado 30/12/2023 09:13

Rio - A atriz Carolina Dieckmann, de 45 anos, postou no Instagram, nesta sexta-feira, uma foto com o filho mais velho, Davi, de 24. "Os dias ventam aqui dentro, sexta agora só ano que vem", filosofou a artista na legenda da imagem.

fotogaleria

Nas fotos, Carolina e Davi curtem um passeio pelo Río de la Plata, na Argentina. O rapaz é fruto do antigo casamento da artista com o ator Marcos Frota, de 67. Os dois se separaram em 2003. Atualmente, Carolina Dieckmann é casada com o diretor Tiago Worcman, com quem tem um filho, José, de 15 anos.