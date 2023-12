Neymar e Davi Lucca curtiram bastante no 'Neymar em Alto Mar' - Reprodução/Instagram NeymarJR

Neymar e Davi Lucca curtiram bastante no 'Neymar em Alto Mar'Reprodução/Instagram NeymarJR

Publicado 29/12/2023 21:15

Rio - O cruzeiro do Neymar, que aconteceu entre os dias 26 e 29/12, reuniu milhares de famosos, mas quem chamou atenção e deu um show de simpatia foi Davi Lucca, filho mais velho do craque. O menino, de 12 anos, dançou no funk palco, participou das festas, se fantasiou de jacaré e conversou com as crianças que estavam na plateia do ginásio esperando para um bate-papo com o craque.

"Vocês vão poder conhecê-lo (Neymar). Cada um terá sua oportunidade. Então, quando ele entrar, podem fazer barulho, gritar, mas depois, peço que o escutem e façam as coisas certinhas", pediu Davi Lucca.