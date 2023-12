Anitta brinca com cansaço pós show: 'Idade chegou' - Reprodução / Instagram

Anitta brinca com cansaço pós show: 'Idade chegou'Reprodução / Instagram

Publicado 29/12/2023 17:59

Rio - Anitta, de 30 anos, foi uma das atrações do Festival Virada, em Salvador, na quinta-feira (28), e revelou nas redes sociais que estava exausta após o evento. A cantora ainda brincou dizendo que a "A idade chegou pra mim". No vídeo, a artista estava usando uma camiseta estampada com a frase 'gostosa e cansada'. Ela brincou na legenda: "Tô só o recadinho da minha blusa".

fotogaleria

"Todo mundo me falava que depois dos 30 a gente não tinha o mesmo pique. Falavam que 'esse negócio de ficar pra lá e pra cá não é o mesmo rolê depois dos 30', e eu achava nada a ver", confessou a carioca. "Fiz um show, parece que eu tomei uma surra de alguém uma paulada, um soco. Eu nem bebi, mas a sensação é aquela ressaca que, no dia seguinte, você acorda e acha que morreu".



Nem o cansaço é capaz de parar a rainha do Funk. Anitta se apresenta nesta sexta-feira (30), em Salvador e prometeu aos fãs que não vai faltar empolgação. "Essa energia só tem na Bahia!!! Já já a gente se encontra de novo", escreveu a artista.