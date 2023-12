MC Daniel - Reprodução / Instagram

MC DanielReprodução / Instagram

Publicado 29/12/2023 20:23 | Atualizado 29/12/2023 20:23

Rio - MC Daniel está correndo de romance, é o que garantiu o cantor, nesta sexta-feira (30), em uma conversa com os fãs no Instagram. O funkeiro, que este ano namorou Mel e Maia e teve um breve affair com Yasmin Brunet, afirmou que pretende continuar solteiro. "Inamorável’ e imbeijável", disse.

"Esse fim de ano vou passar solteiro. Sempre passei namorado, vocês sabem que eu gosto de namorar, beijar só uma boca, fazer amor com só uma pessoa, me dedicar. Acho que eu vou começar a namorar só em janeiro", garantiu.

Apesar de dizer que é um homem para casar, o artista ressaltou que não pretende assumir nenhum compromisso sério por enquanto: "Se eu já era sossegado antes, estou ainda mais. Eu desisti do amor. Pessoal vai julgar de eu estar falando isso: quando é emocionado, julga. Quando desiste, julga", afirmou.