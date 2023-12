Compadre Washington - Reprodução / Instagram

Publicado 29/12/2023 16:13

Rio - O cantor Compadre Washington, de 61 anos, foi diagnosticado com apendicite aguda e precisou passar por uma cirurgia, nesta sexta-feira (29). De acordo com a assessoria do artista o procedimento correu como previsto.

"Atesto que o sr. Washington Luiz Silva Santos, 61 anos, internou neste serviço pela madrugada com quadro de desconforto abdominal e encontra-se clinicamente estável. Foi submetido a exames com achado sugestivo de apendicite aguda. O paciente foi submetido a apendicectomia por videolaparoscopia em 29/12/2023, sem intercorrências e com diagnóstico de apendicite aguda em estágio inicial. Não há perspectiva objetiva de alta hospitalar até o presente momento", diz o comunicado.



Vale lembrar que o artista faz parte do grupo de pagode "É O Tchan".