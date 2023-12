Dado Dolabella e Wanessa ostentam boa forma - Reprodução / Instagram

Dado Dolabella e Wanessa ostentam boa formaReprodução / Instagram

Publicado 29/12/2023 16:57 | Atualizado 29/12/2023 17:02

Rio - Dado Dolabella aproveitou o aniversário de Wanessa, que completou 41 anos, na quinta-feira (28), para se declarar para a amada. Na imagem, ela surgiu apenas de biquíni amarelo estilo fio-dental e deixou à mostra sua barriga reta. Por sua vez, ele ostentou a barriga tanquinho ao posar apenas de sunga.

"Principessa, amor da minha vida! Como valeu a espera com toda sua escola! Gratidão por existir, nossa troca me transmuta dia após dia, me fazendo melhor… gratidão por me permitir caminhar ao seu lado e fazer tudo ter sentido… Você é o paraíso todinho…meu sim, meu não. Meu vício desde o início. Sua voz me arrepia, seu sorriso contagia! Meu céu, meu chão... Parabéns! Que nesse novo ciclo você colha tudo aquilo que vem semeando com tanto amor e devoção! Te amo!", escreveu.

Wanessa e Dado tiveram um relacionamento conturbado nos anos 2000. Em 2007, a artista se casou com o empresário Marcus Buaiz, com quem teve dois filhos, José Marcus, de 10 anos, e João Francisco, de 8. A união de 17 anos terminou em maio de 2022 e, pouco depois, começaram os rumores de que a cantora teria retomado a antiga relação com o ator.



"Estou na segunda temporada da minha 'série', mas espero que seja a final, porque a gente sempre espera. São coisas que a gente não planeja na vida. Minha vida deu uma reviravolta. [...] E abracei isso porque eu quero ser feliz. E eu estou reaprendendo a ser leve", disse a cantora no programa "Domingão com Huck", da TV Globo.