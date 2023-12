Murilo Dias e Bruna Biancardi - Reprodução / Instagram

Publicado 29/12/2023 16:53

Rio - O modelo Murilo Dias utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (29), para rebater os ataques virtuais que vem sofrendo após deixar um comentário em um post de Bruna Biancardi, no qual elogiou a influenciadora. As críticas estão surgindo porque ela possui uma filha com Neymar, Mavie, de dois meses.

Tudo começou em um post em que Bruna aparece na piscina, e o modelo escreveu: "Você é muito linda". Ela respondeu com emojis.

Depois de uma chuva de ataques, Murilo então foi aos Stories rebater. "Não sei qual é a de vocês virem me atacar, ameaçar, não tenho medo. Apenas fiz um elogio para um mulher solteira, que é linda mesmo. Cada uma com sua beleza individual e livre pra serem apreciadas, isso era pra ser normal", escreveu.

O modelo ainda continuou:"Ela é solteira, independente e ninguém tem dono aqui. Vocês têm que parar de tornar algo pequeno em gigantesco e negativo, isso pode acabar com a vida de outras pessoas. Esse fanatismo descontrolado, vocês precisam de ajuda urgente, não compreendem a realidade".

Murilo ainda negou a existência de um affair. "Não está acontecendo nada entre ninguém, foi uma ação e reação, só isso. Se vocês são fãs mesmo do moleque (Neymar), que seja para o bem, para pregar o amor, a felicidade, união e não o ódio. Futebol é mais que isso família."

"Só queria agradecer pela atenção. Não quero confusão e se acharam ruim, ai é fé. Estou aqui para agradar ninguém e principalmente: respeitem a Bruna", declarou.