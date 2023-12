Viih Tube e Eliezer no Natal de 2023 - Reprodução / Instagram

Viih Tube e Eliezer no Natal de 2023Reprodução / Instagram

Publicado 29/12/2023 14:19

Rio - Eliezer, de 33 anos, compartilhou nesta sexta-feira (29), nas redes sociais, um vídeo de retrospectiva com vários momentos ao lado de Viih Tube este ano. O influenciador ainda rebateu críticas sobre o seu relacionamento com a youtuber.

"A nossa retrospectiva de 2023 e não teria trilha/música melhor do que essa para resumir nossa história né? É a nossa música, é o nosso amor que muita gente não acreditou mas está aí calando a boca do povo. Viih Tube olha onde a gente chegou. Te amo até o fim dos tempos e com você eu enfrento 2024, 2025, 2030… 2050 inteiro", escreveu Eli na legenda da publicação.Recentemente, o ex-BBB falou sobre a maratona de testes de gravidez de Viih Tube e revelou o planejamento do segundo filho do casal, que já são pais de Lua de Felice, de oito meses.