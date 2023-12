Thaila Ayala encanta web ao vestir Tereza com roupinha da filha de Julia Faria - Reprodução / Instagram

Thaila Ayala encanta web ao vestir Tereza com roupinha da filha de Julia Faria Reprodução / Instagram

Publicado 29/12/2023 12:12 | Atualizado 29/12/2023 12:14

Rio - Thaila Ayala, 37 anos, compartilhou nesta sexta-feira (29), fotos de Tereza com uma roupinha que pertenceu a sua prima, Cora, filha da apresentadora Julia Faria. Nas imagens, publicadas no Instagram, que encantou os internautas, a bebê veste um body e um chapéu listrado vermelho e branco.

fotogaleria

"Não tenho condições nenhuma para tanta fofura! Roupinha que foi da priminha Cora", escreveu a atriz na legenda da publicação. "Titia ama mais que brigadeiro", comentou Julia Faria na foto.Os seguidores da artista se derreteram com os cliques e rasgaram elogios. "Parece uma bonequinha de papel de carta", disse uma. "Ela é linda demais", falou mais uma. "Encantadora Tereza!", elogiou a seguidora. "Derreti com essa carinha e roupinha linda!!!", enalteceu a fã. "Fofurômetro do Instagram explodiu", brincou outra.