Rafa Kalimann se refresca no chuveirinho da praia de São Conrado

Rio - A ex-BBB Rafa Kalimann aproveitou a quinta-feira de sol para curtir uma praia. Ela se bronzeou nas areias de São Conrado, na Zona Sul do Rio, e exibiu seu corpão escultural com um biquíni prata e bem pequenininho. Enquanto esteve na praia, Rafa também se refrescou no chuveirinho do local.

Em breve, Rafa vai mostrar todo seu samba no pé como musa da escola de samba Imperatriz Leopoldinense. A influenciadora tem participado de vários ensaios da agremiação. "Imperatriz, eu já te amo tanto, estou tão feliz por sentir isso", disse Rafa em postagem recente nas redes sociais.

