Grávida de 8 meses, Távila Gomes revela que teve gestação difícil - Reprodução / Instagram

Grávida de 8 meses, Távila Gomes revela que teve gestação difícilReprodução / Instagram

Publicado 28/12/2023 17:36 | Atualizado 28/12/2023 17:41

Rio - Távila Gomes está no oitavo mês de gravidez e abriu uma caixa de perguntas, no Instagram, nesta quinta-feira (28), para conversar com seus seguidores sobre a gestação. A ex-namorado do Luva de Pedreiro contou todos os perrengues que está passando e revelou estar ansiosa para o nascimento do primeiro filho porque não gostou de estar grávida.

fotogaleria

"Estou ansiosa pelo nascimento porque não gostei de estar grávida. Não vejo a hora de nascer logo. Foi uma gestação difícil. Tive muito enjoo até o 4º mês, tive muita azia, tive dois sangramentos, peguei Covid, tive várias crises de sinusite difíceis de tratar, porque não posso tomar todos os remédios. Estou com uma hérnia no umbigo, que dói bastante quando faço algumas coisas. Enfim, eu fui para o hospital todo mês", relatou.

A bióloga acredita que o fato de estar longe dos familiares e amigos contribuiu para os problemas que teve durante os oito meses. "A gravidez por si já é solitária e, quando você está longe das pessoas que gostam de você e que você gosta, piora, né? Você se sente mais sozinha", desabafou.

Távila Gomes também não escondeu a ansiedade de poder ver o rostinho do filho pela primeira vez e vai tentar o parto normal. O pai da criança, o influenciador Luva de Pedreiro, revelou no chá revelação que o filho se chamaria Cristiano Ronaldo Jr, mas após o término do relacionamento, o bebê se chamará Davi, de acordo com informações do jornal "Extra".