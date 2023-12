Bruna Biancardi posta clique na piscina e chama atenção das redes - Reprodução / Instagram

Bruna Biancardi posta clique na piscina e chama atenção das redesReprodução / Instagram

Publicado 28/12/2023 15:59 | Atualizado 28/12/2023 16:03

Rio - Bruna Biancardi aproveitou a quinta-feira (28) para colocar o bronze em dia e compartilhou com seus fãs no Instagram. Usando um fio-dental ousado nas cores verde e azul, a influenciadora mostrou o corpão e empinou o bumbum turbinado. Dois meses após dar à luz à Mavie, a artista tem usado bastante as redes sociais para compartilhar sua rotina como mãe de primeira viagem.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Nas redes sociais, Bruna limitou as publicações para que apenas seus amigos e familiares pudessem comentar e recebeu muito elogios. "Linda", escreveu Sabrina Sato. "Você é muito linda", se derreteu o modelo Murilo Dias.

Tal mãe, tal filha

Mavie, fruto do relacionamento com Neymar, também estava com um lookinho de arrasar. A bebê estava usando um maiô grifado da Dolce & Gabbana, com estampa Sicilian Carreto, com alças de ombro cruzadas, abertura nas costas, tecido com stretch e detalhes de babados. O maiô, avaliado em mais de R$2 mil foi um presente da ex-cunhada de Bruna, Rafaella.