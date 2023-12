PC Siqueira será velado nesta quinta-feira. Sepultamento acontecerá na sexta - Reprodução

Publicado 28/12/2023 14:08 | Atualizado 28/12/2023 14:10

Rio - O velório do youtuber PC Siqueira acontecerá nesta quinta-feira (28), às 20h, no Cemitério Primaveras 1, em Guarulhos, São Paulo. O ex-apresentador da MTV foi encontrado morto em sua casa, em Santo Amaro, na capital paulista, nesta quarta (27). O corpo de PC será sepultado na sexta-feira (29), às 9h30. A informação é da "Folha de S. Paulo".

Paulo Cesar Goulart Siqueira, mais conhecido como PC Siqueira, morreu aos 37 anos, em seu apartamento, em São Paulo. O youtuber lidava com problemas de saúde mental e, de acordo com a polícia, a causa da morte foi suicídio. Em março deste ano, o youtuber já havia sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros após uma outra tentativa de tirar a própria vida.

PC Siqueira foi um dos precursores do YouTube com o canal "Mas poxa vida", criado em 2010, em que falava sobre temas diversos. Com o sucesso, ele chegou a ser apresentador da MTV e também participou do reality show "O Aprendiz", da Record.

PC Siqueira, que nunca escondeu que sofria de depressão, lançou o livro "PC Siqueira está morto", escrito em parceria com o jornalista Alexandre Matias, em 2016. "O livro reúne transcrições de arquivos digitais e analógicos que podem (ou não) ter pertencido ao ex-VJ da MTV. Nesses fragmentos, PC vive outras existências, revela episódios do seu passado, expõe seus medos e taras e brinca com os mitos que sempre cercaram sua personalidade polêmica", diz a orelha da obra.