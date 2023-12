MC Daniel - Reprodução / Instagram

MC Daniel

Publicado 28/12/2023 18:47

Rio - MC Daniel, de 25 anos, relatou o sumiço de suas joias nesta quinta-feira (28). De acordo com o funkeiro, houve um prejuízo de pelo menos R$ 132 mil. "Não dá pra acreditar, mano. Todos os meus anéis, as dedeiras... Sumiram todos. Sem entender como isso. Não acredito", lamentou.

O artista revelou que desconfia de quem possa ter pego suas joias e promete que irá recuperá-las. "Eu vou achar, já achei carro, já achei celular, já achei coisa maior, pode ter certeza que amanhã eu vou achar a joia, pode ficar em paz, valeu?. "Quem dá é Deus. No momento, sem joias, mas vai voltar", garantiu.

O ex-namorado de Mel Maia se manifestou sobre o caso em Stories de seu perfil no Instagram. Daniel notou o sumiço após participar do Futebol dos Artistas, ocorrido nesta quarta (27), no Maracanã, na Zona Norte, no Rio de Janeiro.