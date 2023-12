Cachorrinha de Ivete Sangalo sumiu em Salvador - Reprodução / Instagram

Cachorrinha de Ivete Sangalo sumiu em SalvadorReprodução / Instagram

Publicado 28/12/2023 19:38 | Atualizado 28/12/2023 19:43

Rio - Marcelo Cady, de 14 anos, filho mais velho de Ivete Sangalo e Daniel Cady usou o Instagram, para pedir ajudar para achar a cachorrinha da família, Lola, que sumiu na Praia do Forte, na Bahia, na quarta-feira (27). "Pessoal, a nossa cadelinha, a Lola, sumiu. Se vocês tiverem qualquer notícia, entrem em contato", pediu o filho da cantora.

Além de Marcelo, Ivete e Daniel também são pais das gêmeas Marina e Helena, de 5 anos. No último dia 20, a cantora baiana, que ganhou notoriedade como vocalista da Banda Eva, em 1993, e seis anos depois anunciou a carreira solo, revisitou seus maiores hits em uma apresentação histórica no Maracanã, na Zona Norte do Rio, e não deixou ninguém parado.

O show teve direito a várias trocas de looks, chuva de papel picado, participações de Ludmilla e Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura, filhas gêmeas se divertindo no palco e até voo sobre a plateia.