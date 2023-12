Marcos Pitombo mostra o corpão na praia da Barra da Tijuca - Fabricio Pioyani / AgNews

Publicado 28/12/2023 16:46 | Atualizado 28/12/2023 16:47

Rio - Ai Que Delícia o Verão! Marcos Pitombo aproveitou o solzão desta quinta-feira (28) para colocar o bronzeado em dia na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Com uma uma sunga preta e óculos escuros, o galã atrai olhares dos banhistas. O artista estava acompanhado de um amigo e aproveitou para se refrescar no mar e colocar o papo em dia.

fotogaleria

Solteiro desde o término de seu casamento com Jwan Yosef, o ator recentemente passou a ser seguido pro Ricky Martin no Instagram e fez questão de mostrar que está de olho na interação de Martin, publicando uma indireta ao famoso. Em seu perfil na rede social, Pitombo compartilhou uma foto e escolheu a música "Livin' La Vida Loca" como legenda!

O que chamou atenção mesmo foi um recado de Iasser, ex-affair de Marcos Pitombo. "Recomendo", escreveu o rapaz, marcando o perfil de Ricky Martin no comentário. "Ah pronto, olha ele", disse o ator, achando graça da situação.