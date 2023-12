Murilo Dias comentou em um foto de Bruna Biancardi - Reprodução / Instagram

Publicado 28/12/2023 21:18 | Atualizado 28/12/2023 21:22

Rio - Bruna Biancardi postou uma foto de biquíni no Instagram, nesta quinta-feira (28), que está dando o que falar. Dentre os vários comentários que recebeu na publicação, o de Murilo Dias chamou atenção e irritou os fãs de Neymar. O modelo escreveu que a mãe de Mavie é 'muito linda' e foi atacado pelos internautas.

Por outro lado, teve quem aprovasse a interação de Murilo com Bruna, que respondeu à cantada com emojis envergonhados: “Olá, padrasto da Mavie ”, brincou uma. “Se a Bruna não quiser, eu quero”, avisou outra. “Eu cheguei primeiro, Bruna. ”, zoou uma terceira. “Vai Bruna kkkkkk”, incentivou mais uma.

Depois de tantas polêmicas e supostas traições por parte do jogador da seleção brasileira, a Influenciadora resolveu colocar um ponto final na relação com Neymar. Segundo Bruna, os ex-casal mantém uma relação cordial com o por conta da filha Mavie.