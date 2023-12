Leticia Spiller posa de topless e leva internautas à loucura - Reprodução / Instagram

Leticia Spiller posa de topless e leva internautas à loucura Reprodução / Instagram

Publicado 28/12/2023 13:34

Rio - Leticia Spiller, de 50 anos, compartilhou fotos seminua, de topless, apenas enrolada em uma toalha nesta quinta-feira (28), e deixou os fãs babando. A artista aproveitou para refletir sobre sua vida na legenda da publicação, no Instagram.

fotogaleria

"Sorriso estampado na cara acesa. Levada sim, sou mulher bem crescida com ares de infância, com ares de reencontro, desapego do desapego. Tento aprender apreender sem bainha e pesponto, sem ponto. Só sei que em canto me encanto, ela imaginava ser uma pessoa anônima, algo de passagem sem deixar história sabida, só história pra contar, feito esteira que ilumina para o outro passar e seguir contando, iluminando. Uma vida de anonimato… Quem sabe um dia escrevo um romance", escreveu a atrizNos comentários do post, os seguidores de Leticia rasgaram elogios. "Deusa maravilhosa", disse uma fã. "Coisa mais linda! Tanto a mulher menina quanto o texto!", declarou outra. "Que sensualidade", falou mais um. "Leticia pura poesia", enalteceu a internauta.