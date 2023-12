Jeniffer Nascimento e Jean Amorim no parto da filha Lara - Reprodução / Instagram

Rio - Jeniffer Nascimento, de 30 anos, compartilhou nesta quinta-feira (28) novas fotos do parto de sua primeira filha, Lara, fruto do relacionamento com Jean Amorim. A bebê nasceu no último dia 14 . A atriz publicou as imagens no Instagram e aproveitou para fazer seu relato de parto na legenda da publicação.

"Há 15 dias nossa vida mudava completamente e ganhava um novo e lindo sentido… E depois de receber as fotos eu resolvi vir aqui falar dele, do meu amor, parceiro da minha vida! Meu marido, Jean Amorim", iniciou."Durante os 9 meses de gestação não houve um dia em que ele não estivesse ao meu lado cuidando de mim e fazendo tudo o que estava ao seu alcance pra que tudo fosse o mais leve possível e eu sei bem que abdicar de si pra cuidar do outro não é algo fácil de se fazer", relatou."Na hora do parto não seria diferente. Durante as 13 horas não soltou a minha mão, aprendeu as massagens, as respirações, foi o parceiro de sempre. Como em tudo que me proponho a fazer na vida, ele estava lá me encorajando e dizendo que tudo ia dar certo (Mesmo preocupadíssimo, me deixou confiante)", falou."Sabe o termo estamos grávidos? Jean Amorim viveu 200%. E hoje ao ver você com nossa filha, o amor que você tem por fazer cada coisa pra ela mesmo que tenha passado a noite em claro, só me faz te amar ainda mais! Te ver crescer nesses 9 anos em que estamos juntos é das mais lindas experiências que vivo! Gratidão por sempre se permitir mergulhar nas aventuras da vida comigo, pois juntos vamos descobrindo que depois do medo vem a transformação e o maior amor do universo! Nunca vou me esquecer de quando ele disse 'É, eu descobri que nasci pra ser pai!'. Quem conhece o Je sabe o valor que isso tem", disse ela, rasgando elogios ao marido.Jeniffer finalizou o texto se declarando: "Se eu pudesse desejar algo pro mundo seria que todos pudessem vivenciar um amor e uma parceria tão potente como a nossa! E é tão surreal que talvez seja o meu lugar. Te amo, Jean Amorim. Que Deus e os orixás sigam protegendo e abençoando o nosso amor e nossa família de todo o mal e de tudo que não pudermos ver e ouvir".