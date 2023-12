Leticia Cazarré - Reprodução / Instagram

Publicado 28/12/2023 09:47 | Atualizado 28/12/2023 09:52

Rio - Letícia Cazarré, de 39 anos, mulher do ator Juliano Cazarré, atualizou os fãs nesta quinta-feira (28), sobre sua saúde. Esperando o sexto filho do ator, ela foi diagnosticada com burnout . A jornalista abriu uma caixinha de perguntas no Stories, do Instagram, para tirar as duvidas dos seus seguidores sobre o distúrbio emocional.