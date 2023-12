Gloria Perez - Divulgação / HBO

Publicado 28/12/2023

Rio - A autora Gloria Perez, de 75 anos, fez uma postagem nas redes sociais relembrando a data da morte de sua filha, Daniella Perez. A atriz e bailarina foi brutalmente assassinada, aos 22 anos, por Guilherme de Pádua — que era seu par romântico na novela "De Corpo e Alma" — e sua então mulher, Paula Nogueira Thomaz. O crime completa 31 anos nesta quinta-feira (28).

"Um dia que doi", escreveu Gloria Perez no Instagram ao postar uma montagem com a foto da filha e também com uma página de sua agenda da época, logo após o crime, em que afirma ter acordado "assustada" e que o ano de 1993 começou "sem a Dany".

Em 2022, ano em que a morte de Daniella Perez completou 30 anos, foi lançada a série "Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez", que reconstitui detalhes do crime e do julgamento do caso que impactou o Brasil nos anos 1990. Na obra, Gloria Perez revisita o caso ao lado de autoridades que participaram do processo. A produção também conta com entrevistas com amigos e familiares da Daniella, como o ex-noivo, Raul Gazolla, entre outros.