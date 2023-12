João Gomes e Ary Mirelle - Reprodução / Instagram

Publicado 28/12/2023 11:30 | Atualizado 28/12/2023 11:39

Rio - A influenciadora digital Ary Mirelle, de 22 anos, que está esperando um filho do cantor João Gomes, relatou que a madrugada desta quinta-feira (28) foi difícil para ela. Na reta final da gravidez, a jovem contou que vem dormindo pouco devido aos incômodos da gravidez. O casal descobriu que estava à espera de um bebê em junho deste ano.

"Essa é a hora que eu fico mais sensível, com vontade de só chorar. Estou com sono, mas não consigo dormir. Daqui a pouco tenho que levantar e fazer um exame que faltou... tá osso. Por aqui não dormimos. Bebê duro de um lado só, super pesada, braço doendo, estou sem posição!!!", desabafou.Na manhã desta quinta, Ary disse ter conseguido "tirar um cochilo", mas acordou com a boca ardendo e desconfia que teve febre enquanto dormia. "Vou me reerguer, fazer minhas coisas, minha unha. Outra coisa, essa noite tive um monte de sonho nada a ver com nada. E quando (o sonho) não era nada a ver com nada, era sonho terrível, ruim mesmo. Misericórdia", lamentou.