Neymar canta e Virginia dança em cruzeiroReprodução Internet

Publicado 28/12/2023 10:04 | Atualizado 28/12/2023 10:09

Rio - A influenciadora digital Virginia Fonseca, de 24 anos, se acabou de dançar enquanto o jogador de futebol Neymar, de 31, cantava em uma roda de samba no cruzeiro do atleta, chamado "Ney em alto mar". A embarcação fez uma parada em Búzios, no Rio, e vai retornar para Santos, encerrando o roteiro de 72 horas de viagem.

fotogaleria

O grupo de pagode Envolvência animou o público e contou com uma participação especial de Neymar durante sua apresentação no navio. Enquanto Neymar cantava, Virginia deu o nome na dança e rebolou até o chão. Recentemente, Neymar e Virginia lançaram um perfume em parceria pela marca da influenciadora.

Depois que o vídeo começou a circular nas redes sociais, os fãs começaram a especular sobre a aproximação de Neymar e Virginia. "Zé Felipe que se cuide porque o jeito que o Neymar olhou pra Virginia dançando aqui, meu amigo", comentou uma pessoa.

ze felipe que se cuide porque o jeito que o neymar olhou pra virginia dançando aqui meu amigo kkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/EOINH3yszT — alana (@lukovwlovie) December 28, 2023



a virgínia curtindo horrores o cruzeiro dançando no meio dos mcs enquanto o zé felipe dorme KKKKKKKKK amando pic.twitter.com/7yscaYgy9v — jú (@jucitt) December 28, 2023

Neymar só de olho na loirona da Virgínia alguém avisa o Zé Felipe pic.twitter.com/w1rgKcnGIv — menino da fofoca errada (@FabricioAmpari) December 28, 2023