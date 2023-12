MC Mirella se declara para Dynho após nascimento da filha - Reprodução / Instagram

Publicado 28/12/2023 11:59 | Atualizado 28/12/2023 12:01

Rio - MC Mirella, de 25 anos, se derreteu nesta quinta-feira (28), ao ver Dynho cuidando da filha recém-nascida, Serena. A cantora declarou ao funkeiro através do Stories no Instagram, dois dias após o nascimento da bebê.

"Obrigada por todo apoio com nossa pequena, ter sei empenho e dedicação nessa fase é muito importante. Estou orgulhosa de você e muito feliz de saber que você é um pai e companheiro incrível! Te amamos", escreveu a cantora, ao compartilhar uma foto de Dynho segurando Serena no colo na maternidade.Na quarta-feira (27), o casal compartilhou com seus seguidores as tão esperadas fotos do rostinho da filha e encantaram a web. "Bem-vinda Serena. Minha filha é a coisa mais linda do mundo, tão calminha, tão tranquila, tem uma força tão grande, e logo logo estará no quarto com a gente! Te amamos!".