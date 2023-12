PC Siqueira é encontrado morto em seu apartamento em SP - Reprodução Internet

PC Siqueira é encontrado morto em seu apartamento em SPReprodução Internet

Publicado 28/12/2023 07:19 | Atualizado 28/12/2023 07:21

Rio - Vários famosos usaram as redes sociais para repercutir a morte do youtuber PC Siqueira , de 37 anos, que foi encontrado morto em seu apartamento, em São Paulo, nesta quarta-feira (27). Felipe Neto relembrou que PC foi um dos precursores do YouTube no Brasil e disse que ele teve um "final trágico". Confira o que os famosos disseram:

fotogaleria

Felipe Neto, youtuber: "Meus pêsames à familia e amigos de PC Siqueira. Ele foi o grande precursor do Youtube no Brasil, em 2010. Suas escolhas de vida o levaram a conduzir um destino terrível, marcado agora por um final trágico. Força às pessoas atingidas por essa perda".

Whindersson Nunes, humorista: "A gente nunca pensa que um dia alguém pode comemorar a nossa morte. Que Deus perdoe quem comemorar a minha, eles não sabem o que fazem".

Guga Noblat, jornalista: "Sem palavras depois de ler isso. O PC Siqueira foi encontrado morto dentro de apartamento em SP. Polícia encontrou o youtuber, já sem vida, dentro do seu apartamento no centro da capital paulista. Que notícia triste. Para quem o tribunal da internet vai apontar agora?".

André Janones, deputado federal: "PC Siqueira foi encontrado morto em seu apartamento, uma morte que reflete como a nossa geração tem utilizado as redes sociais como uma ferramenta destruição da sua saúde mental, não é apenas sobre ele e as acusações crimes (e eu não esstou fazendo juízo de valor, não o conhecia e não acompanhei o caso), mas sobre a exposição, a falta de privacidade e o poder de destruição do tribunal da internet. Vale ressaltar que é fácil de encontrar na internet notícias que polícia civil concluiu o inquérito pela inocência de PC Siqueira, mas no tribunal da internet a pena de morte parece estar normatizada".

Fefito, jornalista de celebridades: "PC, eu sinto tanto".

Toguro, influenciador digital: 'Que coisa, Deus".

Marcius Melhem, ex-diretor de Humor da TV Globo: "Quando Jessica morreu, vítima de fake News, fiz um vídeo no meu canal sobre isso e sobre os sentimentos que isso me causa. Mil gatilhos. Hoje se foi PC Siqueira, mais um destruído pela covardia do tribunal da internet. Repito o que perguntei no vídeo: até quando?".