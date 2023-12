Mc Poze do Rodo e Mc Paiva - Reprodução / Instagram

Mc Poze do Rodo e Mc PaivaReprodução / Instagram

Publicado 28/12/2023 14:37 | Atualizado 28/12/2023 14:41

Rio - O Mc Ryan SP compartilhou no Instagram, nesta quarta-feira (28), que conseguiu um ato inédito: dar fim à briga entre Mc Poze do Rodo e Mc Paiva. No cruzeiro de Neymar, os dois funkeiros apareceram abraçados comemorando a reaproximação.

fotogaleria

"A nossa missão é fazer o Paiva e o Poze do Rodo voltarem a se falar!", compartilhou primeiramente Ryan. Pouco depois o cantor voltou aos Stories, e mostrou os dois juntos: "Funk é paz. Agora estou feliz, agora sim!", declarou.

Vale lembrar que o motivo da briga aconteceu em novembro de 2022, quando Poze decidiu colocar um policial chamado "Paiva" no clipe da música "Talvez". Nas imagens, o funkeiro revive uma cena em que aparece sendo humilhado por policiais. Com a divulgação, Mc Paiva entendeu como uma indireta e os dois discutiram na web.

"Fui buscar o fundamento do malucão e é por causa do clipe que eu lancei que tem um cana que se chama Paiva. Ah, calma aí ô malucão, se liga na sua responsa, seu fanfarrão. O papo é reto: mente de cocô! Olha a mente de cocô que os cara tem. Cê acha que eu ia ficar perdendo meu tempo pra colocar bagulho de indireta no clipe? Pelo amor de Deus ô sua mula!", disse Poze do Rodo em vídeo na época.

VEJA: MC Ryan SP e Orochi conseguiram selar a paz entre Poze do Rodo e MC Paiva.



Em Novembro de 2022, ambos os artistas trocaram ofensas publicamente através de seus perfis nas redes sociais. pic.twitter.com/6KXEDU1fkP — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) December 28, 2023