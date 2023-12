Carlinhos Maia - Reprodução / Instagram

Carlinhos Maia Reprodução / Instagram

Publicado 28/12/2023 13:57 | Atualizado 28/12/2023 14:42

Rio - Carlinhos Maia, de 32 anos, utilizou o Instagram, nesta quarta-feira (27), para desabafar sobre a falta de liberdade em sua vida. Aparentemente alcoolizado, o influenciador digital postou um vídeo durante uma festa da qual participou, na Finlândia, onde está curtindo alguns dias de descanso nesta reta final de 2023.

Logo no início do vídeo, Carlinhos chegou a confessar que havia tomado cerca de oito drinques alcoólicos. "Eu sei que eu tenho responsabilidades… Eu não estou super bêbado, porque eu não consigo, pelo mesmo motivo que eu não consigo dançar 100%, porque sempre tem alguém prendendo a minha liberdade", afirmou.



"O que eu posso dizer a vocês é que eu estou muito feliz. Nunca 100% de nada, porque eu nunca consigo viver 100% de nada, porque de alguma forma alguma coisa me prende a julgamentos, a coisas que eu não sou, que eu não fiz", continuou Carlinhos.



O influenciador ainda garantiu que não se deixa abalar com os comentários e julgamentos que recebe nas redes sociais. "Mas mesmo assim eu queria agradecer a Deus, a Jesus Cristo, a minha mãe, ao meu pai, porque por alguns minutos eu pude ser feliz. Eu queria muito dizer que eu amo vocês, que me protegem há muitos anos e que acreditam em mim, porque está muito difícil continuar", completou.

Vale lembrar que o influenciador está com o marido, o também influenciador Lucas Guimarães, e amigos na viagem de fim de ano.